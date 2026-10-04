به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا یوسف نژاد گفت: برداشت راتون از شالیزار‌های شهرستان صومعه سرا از یک هکتار زمین کشاورزی در روستای فتمه سر این شهرستان آغاز شد.

وی با بیان اینکه مرتضی رحیمی کشاورز صومعه سرایی، اول مرداد پس از برداشت محصول برنج، پروش راتون را در شالیزار خود آغاز کرد، افزود: پرورش راتون (شابج) نیاز به کود و سم ندارد و زمین فقط باید آبیاری شود و پرورش این برنج با کیفیت و خوش طعم برای کشاورزان درآمد خوبی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی صومعه‌سرا از پرورش برنج راتون در ۱۳ هزار هکتار شالیزار در این شهرستان خبرداد و گفت: پیش بینی میشود کشاورزان صومعه‌سرایی امسال ۳ هزار و ۲۲۰ تن برنج راتون به ارزش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تولید و به بازار مصرف عرضه کنند.