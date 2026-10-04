هم‌زمان با برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، برنامه «حال خوب بچه‌ها» در گذر فرهنگی چهارباغ عباسی اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ چهارباغ یکی از فضا‌های شاخص فرهنگی و اجتماعی اصفهان است و برگزاری برنامه «حال خوب بچه‌ها» در روز‌های جشنواره، فرصتی برای حضور بیشتر کودکان و خانواده‌ها در فضای شهری و تجربه لحظاتی شاد و متفاوت است.

این برنامه پانزدهم مهر، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰ در گذر فرهنگی چهارباغ عباسی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در چهارباغ، از فضای شاد و برنامه‌های مرتبط با بازی و تفریح بهره‌مند شوند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان تا شانزدهم مهر ادامه خواهد داشت.