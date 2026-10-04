به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان یزد: وقوع پدیده گردوخاک در شهر یزد، یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۲۳:۳۰ رخ داد که دید افقی در شهر یزد به ۱۰۰۰ متر رسید.



بیشینه سرعت باد ایستگاه‌های هواشناسی استان یزد بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان یزد بدین شرح اعلام شد:

۶۳ چاه افضل

۶۲ میبد

۶۰ ساغند

۵۹ خرانق

۵۸ اشکذر

۵۷ رباط پشت بادام

۵۶ چاهک

۵۵ بهاباد

۵۵ مهریز

۵۳ خضراباد

۵۲ تفت

۵۱ اردکان یزد

۵۰ علی آباد

۴۹ منشاد

۴۹ عقدا

۴۸ اشنیز

۴۸ تنگ چنار

۴۸ بهادران

۴۷ چادرملو

۴۷ یزد

۴۶ نیر

۴۶ نصراباد

۴۵ ابرکوه

۴۴ ندوشن

۴۴ کرخنگان

۴۴ اسفند آباد ابرکوه

۴۲ مروست

۴۲ هرات

۴۰ گاریز

۳۹ خوسف

۳۵ کهدوئیه

۳۴ سبز دشت

۳۴ گرداب

۳۲ هرابرجان

۲۸ بافق

همچنین دید افقی ایستگاه‌های هواشناسی استان یزد یکشنبه ۱۲ مهر ساعت ۰۷:۳۰ بدین شرح اعلام شد:



بر حسب متر بافق ۵۰۰ ،یزد ۲۰۰۰ ، مروست، میبد، هرات ۳۰۰۰،ابرکوه ۶۰۰۰،مهریز، رباط پشت بادام ۸۰۰۰

نکته:دید مناسب بیش از ۱۰ کیلومتر می‌باشد