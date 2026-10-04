کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز، دوازدهمین روز مهرماه ۱۴۰۵ با افزایش حجم آلاینده گرد و غبار برای دومین روز پیاپی در شرایط ناسالم برای تنفس گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۸ نشانگر سالم بودن هواست، اما این شاخص در یک تا ۲ ساعت گذشته روند صعودی داشته و به ۱۲۵ رسیده است.

یزدان جو با بیان اینکه هم‌اکنون هوای چهار منطقه مشهد در شرایط آلوده برای تمامی افراد است، افزود: کیفیت هوا در سایر ۱۹ منطقه مشهد در شرایط ناسالم و آلوده برای افراد حساس قرار دارد.

معاون محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

یزدان جو گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.