استاندار البرز از تشکیل کارگروه‌های تخصصی اقتصادی برای پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در استان خبر داد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز البرز، مجتبی عبداللهی در حاشیه یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: حمایت از بخش خصوصی و رسیدگی ویژه به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.

عبداللهی با اشاره به طرح موضوعاتی همچون مالیات، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی در این نشست افزود: مقرر شد برای بررسی و پیگیری هر یک از این موضوعات، جلسات تخصصی برگزار و کارگروه‌های مربوطه با دستور کار مشخص فعال شوند.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در چارچوب اختیارات قانونی، مشکلات بخش خصوصی را برطرف و روند رسیدگی به مسائل اقتصادی استان را تسریع کنیم.

استاندار البرز همچنین با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام میان مسئولان استان و اتاق بازرگانی اظهار امیدواری کرد با پیگیری مستمر مطالبات فعالان اقتصادی، زمینه افزایش رضایتمندی و بهبود شرایط فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.