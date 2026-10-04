رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به دستاورد‌های علمی ایران در حوزه رنگ گفت: در یکی از کنفرانس‌های معتبر حوزه رنگ در هلند، ایران از نظر تعداد مقالات ارائه‌شده ، در جمع چهار کشور نخست قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مرتضی ابراهیمی در آیین یادبود شادروان دکتر «سیامک مرادیان»، استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ و دانشکده مهندسی نساجی این دانشگاه با اشاره به روند توسعه رشته رنگ در کشور گفت : اگر ۳۰ یا ۴۰ سال پیش درباره رنگ یا پلیمر صحبت می‌شد، تعداد افراد فعال در صنعت، دانش‌آموختگان و متخصصان این حوزه بسیار محدود بود، اما امروز وضعیت به گونه‌ای است که دانش‌آموختگان این حوزه نه‌تنها در ایران، بلکه در خارج از کشور نیز فعالیت‌های قابل توجهی دارند.

وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری رشته رنگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود : نهالی که در اوائل دهه ۶۰ با تلاش استادان و همکاران این حوزه شکل گرفت، امروز به درختی پربار تبدیل شده است و توسعه این رشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری علمی و آموزشی در این حوزه ، ثمرات قابل توجهی برای کشور داشته است.

رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ویژگی‌های این دانشگاه در زمینه ایجاد رشته‌های علمی جدید گفت: به نظر من امیرکبیر یکی از دانشگاه‌هایی است که در آن ابتکارات بومی صورت گرفته و رشته‌ها و دانشکده‌های متناسب با نیاز‌های کشور ایجاد شده و از این نظر می‌توان ادعا کرد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از ایرانی‌ترین دانشگاه‌ها است.

ابراهیمی ، بر ضرورت ارتباط میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد و افزود: برای من بسیار ارزشمند است که صنعت ، خود را جزئی از دانشگاه بداند و دانشگاه نیز ، صنعت را از خود بداند و با آن ارتباط برقرار کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : اینکه مجموعه‌های صنعتی در برگزاری یک برنامه دانشگاهی مشارکت می‌کنند، فقط از نظر حمایت مالی اهمیت ندارد، بلکه نشان می‌دهد صنعت و دانشگاه یکدیگر را متعلق به یک مجموعه می‌دانند و می‌توانند برای انجام فعالیت‌های مشترک در کنار هم قرار گیرند.

ابراهیمی همچنین با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فعال در حوزه رنگ افزود: یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه فعالان این حوزه بوده، اتحاد و هم‌افزایی است و امروز نیز در برگزاری این مراسم مجموعه‌های مختلف از جمله پژوهشگاه رنگ، دانشگاه، انجمن رنگ و رزین، تعاونی رنگ و نشریه بسپار در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و امیدواریم این همکاری بتواند زمینه‌ساز فعالیت‌های مشترک بیشتر در آینده باشد.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط استاد و دانشجو گفت : یکی از ویژگی‌های برجسته استادان این حوزه، علاقه آنها به دانشجویان، آموزش و فعالیت‌های پژوهشی است؛ موضوعی که می‌تواند در کنار آموزش تخصصی، نقش مهمی در شکل‌گیری مسیر حرفه‌ای دانشجویان داشته باشد.