استاندار آذربایجان‌غربی گفت: بارگاه شمس تبریزی می‌تواند به قطب عرفان، معنویت، فرهنگ و اخلاق تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی گفت: بارگاه شمس تبریزی می‌تواند به قطب عرفان، معنویت، فرهنگ و اخلاق تبدیل شود و زمینه معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت ارزشمند به ایران و جهان را فراهم کند.

رضا رحمانی در بازدید از آخرین روند تکمیل بارگاه شمس تبریزی در خوی، افزود: با توجه ویژه دولت و تلاش جهادی مسئولان استانی و شهرستانی، روند اجرای این پروژه با سرعت قابل توجهی دنبال شده و اکنون بنا تقریباً به مرحله تکمیل رسیده است.

وی با بیان اینکه با پای کار آمدن همه مجموعه‌ها برای تکمیل این پروژه، عملیات اجرایی شتاب بیشتری گرفت، خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، مراسم گشایش بارگاه شمس تبریزی ۱۵ مهرماه برگزار خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی به جایگاه ویژه شمس و مولانا در فرهنگ و عرفان جهان نیز اشاره کرده و افزود: باید از این مفاخر ارزشمند در داخل کشور بیش از گذشته استفاده و ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی آنان به جامعه معرفی شود.

رحمانی در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران اجرای این پروژه، اضافه کرد: رسانه‌ها اقدامات جهادی و پروژه‌های مهم فرهنگی را به خوبی معرفی کنند تا زمینه برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در این مجموعه فراهم شود.