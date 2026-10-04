بازار مصالح ساختمانی امروز یکشنبه (۱۲ مهر ۱۴۰۵) با افزایش قیمت در بخش مقاطع فولادی همراه است؛ نرخ میلگرد در برخی مقاطع تا ۱۸ هزار تومان و تیرآهن تا ۱۳ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که سیمان در محدوده قیمت‌های قبلی معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ نرخ میلگرد در بازار مصالح ساختمانی امروز با افزایش همراه شد.

میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب‌آهن با ۹ هزار تومان افزایش، ۱۱۶ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت‌گذاری شد و میلگرد ۱۸ آجدار A3 کاشان نیز با ۶ هزار تومان افزایش به ۱۰۸ هزار و ۶۴۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد با ۶ هزار تومان افزایش، ۱۰۱ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A3 آناهیتا گیلان با ۴ هزار تومان افزایش، ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۸ آجدار A3 آریان فولاد با ۱۸ هزار تومان افزایش به ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور با ۷ هزار تومان افزایش به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

میلگرد ۱۲ آجدار A2 ظفر بناب با ۴ هزار تومان افزایش، ۹۶ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A3 نورد گرم سمنان با ۳ هزار تومان افزایش، ۱۰۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

براساس این گزارش؛ در بازار تیرآهن نیز روند افزایشی ادامه دارد.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۱۳ هزار تومان افزایش، ۱۳۱ هزار و ۸۵۰ تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان نیز با ۹ هزار تومان افزایش به ۱۲۲ هزار و ۷۶۰ تومان رسیده است.

تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با ۲ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش، ۱۰۱ هزار تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با ۳ هزار تومان افزایش، ۹۹ هزار و ۹۰۹ تومان قیمت دارد.

تیرآهن ۱۴ یزد با هزار تومان افزایش، ۱۰۷ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۶ فایکو با ۹ هزار تومان افزایش، ۱۰۷ هزار و ۱۸۱ تومان معامله می‌شود.

همچنین تیرآهن اشتهارد با ۶ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش به ۱۰۶ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۰۴ هزار و ۵۴۵ تومان رسیده است.

تیرآهن ۱۸ نرمال با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۹۸ هزار و ۸۱۸ تومان خرید و فروش می‌شوند.

در بخش سیمان، سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد.



همچنین، امروز (۱۲ مهر ۱۴۰۵)، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.



