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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۱۲

سازمان هواشناسی برای امروز تداوم بارش‌های رگباری برای سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور پیش‌بینی کرده است
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۰۸:۵۷
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، دمای هوا ، بارندگی
 