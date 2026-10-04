در راستای صیانت از بستر تولید پایدار و تثبیت کاربری اراضی زراعی و باغی، با ورود مقتدرانه یگان حفاظت امور اراضی و دستور دادستان عمومی و انقلاب، ۲.۶ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بهاباد آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان یزد اظهار داشت: صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه اصلی امنیت غذایی خط قرمز ماست و هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی برای تفکیک، دیوارکشی یا احداث بنا در اراضی زراعی و باغی متوقف خواهد شد.

سرهنگ فتح‌آبادی افزود: در این راستا، ۶ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز شامل ۲ مورد بنا و ۴ فقره دیوارکشی در حریم اراضی کشاورزی شهرستان بهاباد به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع‌وقمع و آزادسازی شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان یزد در پایان با اشاره به عزم جدی این یگان در مقابله با تفکیک‌های غیرمجاز تأکید کرد: بهره‌برداران و شهروندان گرامی پیش از خرید ملک یا هرگونه اقدام به ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی، حتماً از مبادی رسمی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استعلام‌های لازم را اخذ کنند.