زهرا گلی‌زاده حافظ کل قرآن کریم و دانش‌آموز تبریزی بدون شرکت در کلاس‌های کنکوری و با روزانه حدود ۸ ساعت مطالعه رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور سراسری ۱۴۰۵ را به دست آورد و از قرآن و لطف خداوند به‌ عنوان مهمترین راز موفقیتش یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،وقتی بسیاری از داوطلبان کنکور برای رسیدن به رتبه‌های برتر به کلاس‌ها و برنامه‌های مختلف آموزشی متوسل می‌شوند زهرا گلی‌زاده مسیر متفاوتی را طی کرد؛ دختری ۱۸ ساله از تبریز که از هفت‌سالگی حفظ قرآن را آغاز کرد و در ۱۰ سالگی حافظ کل قرآن کریم شد و حالا در کنکور سراسری ۱۴۰۵ توانسته است رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم انسانی کشور را کسب کند.

زهرا گلی‌زاده متولد سال ۱۳۸۶ در تبریز و دانش‌آموز مدرسه نمونه دولتی باقرالعلوم ناحیه یک تبریز است دانش‌آموزی که در طول دوران تحصیل همواره در زمره دانش‌آموزان ممتاز (سه سال آخر معدل ۲۰) قرار داشته و در کنار تحصیل در حوزه علوم قرآنی نیز فعالیت مستمر داشته است.

او که حافظ کل قرآن کریم است در سال‌های گذشته موفق به کسب چندین عنوان کشوری در مسابقات و فعالیت‌های قرآنی شده و در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد علوم قرآنی دارد.



زهرا درباره آغاز مسیر قرآنی خود گفت: حفظ قرآن را از هفت‌سالگی آغاز کرده و سه سال بعد، در ۱۰ سالگی، موفق به حفظ کل قرآن کریم شده است؛ مسیری که به گفته خودش نقش مهمی در شکل‌گیری روحیه، تمرکز و پشتکار او داشته است.

وی در یک خانواده پنج‌نفره زندگی می‌کند؛ پدرش طلبه و بازنشسته آموزش و پرورش و مادرش خانه‌دار است و دو برادر کوچکتر از خود دارد.



رتبه هفتم کنکور علوم انسانی درباره شیوه مطالعه خود گفت: در هیچ کلاس کنکوری شرکت نکرده و موفقیتش را حاصل تلاش مستمر، برنامه‌ریزی و حمایت خانواده می‌داند.

گلی‌زاده با اشاره به روز‌های منتهی به کنکور اظهار کرد: پشت این موفقیت، ساعت‌ها مطالعه روزانه و حدود هشت ساعت مطالعه مداوم قرار داشت، اما چیزی که بیش از همه من را به اینجا رساند، لطف خداوند و قرآن بود.

وی ادامه داد: حمایت‌های پدر و مادرم نیز نقش بسیار مهمی داشت. آنها علاوه بر حمایت عاطفی، محیطی آرام و بدون دغدغه برای من فراهم کردند تا بتوانم با تمرکز بیشتری درس بخوانم.



زهرا درباره لحظه اعلام نتایج کنکور گفت: با توجه به تلاش و ممارستی که در طول سال داشتم، پیش‌بینی چنین نتیجه‌ای را می‌کردم و حتی خودم را در جمع سه رتبه برتر کشور می‌دیدم.

با این حال، نتیجه نهایی برای او رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم انسانی بود؛ رتبه‌ای که نام این دانش‌آموز تبریزی را در میان برترین‌های کنکور سراسری ۱۴۰۵ قرار داد.



گلی‌زاده مهمترین عامل موفقیت خود را خداوند و بهره‌مندی از قرآن دانست و خطاب به دانش‌آموزان گفت: هیچ‌وقت خودتان را دست‌کم نگیرید و همیشه در مسیر موفقیت گام بردارید.

وی افزود: مهمترین نکته این است که خودتان را باور داشته باشید. مسیر موفقیت سخت است، اما اگر به‌صورت مستمر تلاش کنید و انگیزه‌تان را حفظ کنید، حتماً می‌توانید به هدف خود برسید.



رتبه هفتم کنکور علوم انسانی درباره آینده تحصیلی خود گفت: هنوز برای انتخاب رشته و دانشگاه تصمیم نهایی نگرفته است و در حال بررسی گزینه‌های پیش‌روست.



زهرا گلی‌زاده خطاب به جوانان و داوطلبان کنکور گفت:نتیجه یک آزمون نباید معیار سنجش همه زندگی باشد.

وی گفت: کنکور ممکن است برای بسیاری از دانش‌آموزان یک چالش بزرگ باشد، اما موفقیت در زندگی فقط به یک امتحان یا یک رشته تحصیلی خاص محدود نمی‌شود. اگر در کنکور یا هر مسیر دیگری به هدف خود نرسیدید، هیچ‌وقت فکر نکنید همه چیز تمام شده است؛ زندگی فرصت‌های بی‌شماری دارد و می‌توانید در هر مسیری که انتخاب می‌کنید، موفق شوید.