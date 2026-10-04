جلسه قرارگاه نظارت بر بازار استان فارس با حضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل تعزیرات حکومتی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جلسه قرارگاه نظارت بر بازار استان فارس با حضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل تعزیرات حکومتی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست، ضمن تأکید بر نظارت‌های هدفمند و ملموس بر بازار، اطمینان داده شد که هیچ‌گونه کمبودی در ذخایر کالا‌های اساسی استان وجود ندارد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه میان «گرانی» و «کمبود» تفاوت وجود دارد، اظهار داشت: اگرچه شاهد گرانی در بازار هستیم، اما به همشهریان و هم‌استانی‌ها اطمینان می‌دهیم که در زمینه ذخایر اقلامی نظیر مرغ، گوشت قرمز، برنج و روغن هیچ مشکلی وجود ندارد و کالا به وفور تأمین است.

دوقزلو با تأکید بر اینکه نباید اجازه گران‌فروشی داده شود، افزود: نظارت‌ دستگاه‌های اجرایی باید از حالت‌های شکلی خارج و به برنامه‌هایی «هدفمند و ملموس» تبدیل شود تا مردم اثر مثبت این بازرسی‌ها را در سطح بازار به‌طور کامل احساس کنند.

در بخش دیگری از این جلسه، موضوع تأمین سوخت مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات و همچنین مبارزه با قاچاق کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به برنامه‌های استان برای مدیریت بحران سوخت گفت: با اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته، تعداد واحد‌های خبازی دوگانه‌سوز استان از ۷۸ واحد به ۶۱۲ واحد افزایش یافته است.

وی با اشاره به وجود ۳۶۰۰ واحد خبازی گفت: هدف‌گذاری ما این است که ۳۰ درصد از مجموع واحد‌های خبازی استان فارس با تجهیز به سیستم‌های جایگزین، دوگانه‌سوز شوند تا در مواقع لزوم، تأمین نان مردم با چالش مواجه نشود.

این نشست با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای کنترل زنجیره تأمین تا توزیع و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی به پایان رسید.