جامعه دندانپزشکی کشور با تأکید بر رسالت حرفه‌ای و اجتماعی دندانپزشکان در ارتقای سلامت دهان، برای مشارکت در پویش ملی سلامت دهان و دندان اعلام آمادگی کرد؛ فعالیت‌هایی که از ابتدای مهرماه آغاز شده و با محوریت آموزش، پیشگیری و ترویج خودمراقبتی ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، براساس اعلام معانت بهداشت وزارت بهداشت، در آستانه برگزاری پویش ملی سلامت دهان و دندان، انجمن‌های دندانپزشکی و دندانپزشکان کشور برای همراهی با این برنامه و انتقال پیام‌های آموزشی به بیماران و عموم مردم پای کار آمده‌اند.

در چارچوب این همکاری، دندانپزشکان از ظرفیت ارتباط مستقیم با بیماران، فضای مطب‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای افزایش آگاهی عمومی درباره مراقبت از دهان و دندان استفاده خواهند کرد.

مطب‌های دندانپزشکی؛ بستری برای آموزش و پیشگیری

پیام‌های آموزشی تایید شده از سوی وزارت بهداشت با همکاری انجمن‌های دندانپزشکی در اختیار دندانپزشکان قرار می‌گیرد تا در قالب یک حرکت هماهنگ، در فضای مطب و رسانه‌های اجتماعی بازنشر و ترویج شود.

شعار «دو، دو تا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه» نیز به عنوان پیام محوری پویش مورد تأکید قرار گرفته است؛ پیامی ساده و کاربردی که بر نقش خودمراقبتی در پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان تمرکز دارد.

آغاز فعالیت‌ها از ابتدای مهرماه

فعالیت‌های جامعه دندانپزشکی در همراهی با این پویش از ابتدای مهرماه آغاز شده و نشست‌های تکمیلی با حضور رؤسا و نمایندگان انجمن‌های دندانپزشکی کشور نیز برای هماهنگی بیشتر برنامه‌ها برگزار خواهد شد.

در این برنامه، بر نقش دندانپزشکان فراتر از ارائه خدمات درمانی تأکید شده است؛ نقشی که با آموزش بیماران، تقویت فرهنگ پیشگیری و ترویج رفتار‌های صحیح خودمراقبتی می‌تواند به ارتقای سلامت دهان جامعه کمک کند.