به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، نماینده ولی‌فقیه در استان در دیدار فرماندهان و کارکنان انتظامی استان با تبریک هفته انتظامی گفت: مهم‌ترین وظیفه نیروی انتظامی، حفظ و نگهداری جامعه در مسیر قانون است و دیگر خدمات پلیس در حقیقت زیرمجموعه این مأموریت مهم قرار می‌گیرد.

آیت‌الله عبادی جایگاه نیروی انتظامی را در نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی مقتدر و امین دانست و گفت: خدمات نیروی انتظامی محدود به یک یا چند حوزه نیست و کارکنان پلیس در حقیقت به عنوان خدمتگزار مردم و عضوی از خانواده مردم فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به سابقه تاریخی تشکیل مجموعه‌های انتظامی در حکومت اسلامی افزود: جایگاه پلیس و مسئولیت آن در تأمین نظم و امنیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کارکنان انتظامی باید بر عهد و میثاق خود در برابر خداوند، دین و مردم استوار بمانند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه جامعه برای رشد و رسیدن به کمال به قانون نیاز دارد، گفت: جامعه نیازمند قانون است و قانون نیز بدون مجری نمی‌تواند به اهداف خود برسد.

آیت‌الله عبادی افزود: مهم‌ترین خدمت نیروی انتظامی، حفظ و نگهداری مردم در مسیر قانون است و سایر خدماتی که پلیس در حوزه‌های مختلف ارائه می‌کند، در نهایت در چارچوب همین وظیفه اساسی قرار دارد.

وی تأکید کرد: اجرای قانون، امنیت را در جامعه برقرار می‌کند و زمینه فعالیت و خدمت سایر اقشار مردم را فراهم می‌سازد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به دشواری‌های مأموریت کارکنان انتظامی گفت: مأموریت پلیس در گرمای طاقت‌فرسای تابستان، سرمای زمستان و حتی گردنه‌های برف‌گیر برای حفظ جان مردم ادامه دارد.

وی افزود: کارکنان انتظامی گاهی برای حفظ جان مردم و جلوگیری از تخلف و حوادث، خانواده و آسایش خود را ترک می‌کنند و در شرایط دشوار به انجام وظیفه می‌پردازند.

آیت‌الله عبادی با گرامیداشت یاد شهدای امنیت نیز گفت: اگر تلاش نیرو‌های انتظامی برای مقابله با قانون‌شکنان، قاچاقچیان، سارقان مسلح و دیگر مجرمان نباشد، زندگی مردم با مشکلات فراوان مواجه خواهد شد.

سردار شجاعی‌نسب، فرمانده انتظامی استان نیز، با اشاره به برنامه‌های هفته انتظامی گفت: امسال این هفته با شعار «پلیس مجاهد، ملت مقتدر، ایران سرافراز» آغاز شده و برنامه‌هایی با هدف تبیین عملکرد پلیس، گفت‌و‌گو با مردم، تجلیل از کارکنان و خانواده‌های آنان و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در حال برگزاری است.

وی افزود: کارکنان انتظامی با وجود تهدید‌ها و حوادث سال گذشته، با اراده‌ای استوار در میدان خدمت حضور دارند و تأمین امنیت و آرامش مردم را با جدیت دنبال می‌کنند.

سردار شجاعی‌نسب با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با جرائم گفت: در یک سال گذشته ۲۱ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.

وی همچنین از صدور بیش از ۳۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی و غیرزیارتی خبر داد و افزود: سامانه ۱۱۰ نیز به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها و درخواست‌های مردم است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تهدید‌های فضای مجازی و جنگ شناختی گفت: پلیس با آموزش، پیشگیری، هشدار و برخورد با مجرمان، صیانت از مردم در فضای مجازی را دنبال می‌کند.