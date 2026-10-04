شبکه رادیویی فرهنگ، یکشنبه دوازدهم مهرماه با پخش دو برنامه «ققنوس» و «مستند فرهنگ»، به واکاوی آثار رضا امیرخانی، مؤلفه‌های امیدبخش در شعر فریدون مشیری و تازه‌های جوایز ادبی کشور می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله ادبی «ققنوس» ساعت ۱۵ با اجرای مهدی محمدیان روی آنتن می‌رود.

این برنامه در نخستین بخش خود با حضور مهشید تجلیان، به بررسی مؤلفه‌های آرمان‌گرایی در شعر فریدون مشیری می‌پردازد و در ادامه با شیوا مقانلو، جزئیات بخش ویژه «قصه ایران» در نوزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد را بررسی خواهد کرد.

همچنین برنامه «مستند فرهنگ» ساعت ۱۹:۳۰ با نگاهی پژوهشی، کارنامه ادبی رضا امیرخانی را بازخوانی می‌کند.

این مستند رادیویی که به تهیه‌کنندگی معصومه علوی‌نکو و با روایت نگین خواجه‌نصیر پخش می‌شود، با نگاهی به فراز و فرود‌های کارنامه ادبی امیرخانی، مؤلفه‌های سبکی، زبان داستانی و جهان‌بینی او را در آثاری همچون «منِ او»، «ارمیا»، «ره‌ش»، «بی‌وتن» و سفرنامه‌های شناخته‌شده‌اش واکاوی می‌کند.