به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی روند تکمیل بارگاه شمس تبریزی را بررسی کرد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در محل اجرای پروژه بارگاه شمس تبریزی در خوی، از نزدیک روند پیشرفت عملیات اجرایی و اقدامات انجام شده برای تکمیل این مجموعه را بررسی کرد.

در این بازدید بخش‌های مختلف مجموعه شمس تبریزی مورد بررسی قرار گرفته و آخرین اقدامات و روند آماده‌سازی این مجموعه برای افتتاح، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی پیگیری شد.