

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون، ۸۲ نفر با پایان حبس و ۱۲ نفر نیز با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

عبداللهی افزود: قضات باید نسبت به پرونده‌هایی که در اختیار دارند، اشراف کامل داشته باشند و در مواردی که با گذشت زمان، ضرورت ادامه بازداشت فرد از بین رفته است، موضوع را با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند.

وی گفت: قرار تأمین کیفری برای تضمین دسترسی به متهم و حضور وی در مراحل رسیدگی است و نباید از آن به عنوان ابزار مجازات استفاده شود؛ بنابراین هر زمان ضرورت قانونی ادامه بازداشت وجود نداشته باشد، باید تصمیم لازم گرفته شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به وضعیت محکومان مالی، افزود: پرونده‌های محکومان مالی باید با دقت، سرعت و نگاه حمایتی و ارفاقی، البته در چارچوب موازین قانونی، مورد بررسی قرار گیرد.

عبداللهی افزود: چنانچه برای محکومی حکم اعسار صادر شده و وی توانایی پرداخت پیش‌قسط یا اقساط تعیین‌شده را ندارد، درخواست تعدیل اقساط باید مورد رسیدگی قرار گیرد تا از استمرار حبس افرادی که ادامه حضورشان در زندان ضرورت ندارد، جلوگیری شود.

وی گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، علاوه بر آثار مثبت برای زندانی و خانواده وی، باید با رعایت حقوق شاکی و محکوم‌له و در چارچوب قانون صورت گیرد و تصمیم قضایی باید ضمن رعایت حقوق طرفین، از تحمیل آثار غیرضروری حبس جلوگیری کند.