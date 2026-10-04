مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از ارائه خدمات درمانی، دارویی و بشردوستانه به ۶ هزار و ۹۶۸ نفر در مناطق کم‌برخوردار استان توسط پزشکان، داوطلبان و خیرین در قالب اعزام کاروان‌های سلامت طی ۶ ماه نخست سالجاری خبر داد.

ارائه خدمات درمانی و دارویی رایگان به ۶ هزار و ۹۶۸ نفر در مناطق کم‌برخوردار زنجان

ارائه خدمات درمانی و دارویی رایگان به ۶ هزار و ۹۶۸ نفر در مناطق کم‌برخوردار زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی با اعلام این خبر گفت: جمعیت هلال‌احمر استان با بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان داوطلب، خیرین و اعضای داوطلب، اقدامات گسترده‌ای را در راستای حمایت از اقشار نیازمند، توسعه خدمات درمانی و بشردوستانه و ارتقای سطح سلامت و آمادگی جوامع محلی به اجرا درآورده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، طی ۶ ماه نخست امسال، ۴۰ کاروان سلامت به مناطق کم‌برخوردار استان اعزام شدند و با حضور پزشکان و کادر درمان داوطلب، خدمات درمانی و دارویی رایگان و همچنین خدمات بشردوستانه و آموزشی به ساکنان این مناطق ارائه شد که در مجموع، ۶ هزار و ۹۶۸ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با اشاره به اقدامات حمایتی این جمعیت افزود: در این مدت، یک‌هزار و ۷۶۰ بسته معیشتی و بهداشتی با مشارکت خیرین تهیه و بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد. همچنین در قالب طرح ملی «ارمغان مهر»، چهار هزار و ۲۶۱ بسته لوازم‌التحریر تهیه و در مناطق کم‌برخوردار توزیع شد تا بخشی از نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند تأمین شود.

هاشمی با اشاره به مشارکت داوطلبان در حمایت از مردم آسیب‌دیده در جنگ گفت: پویش «جبهه مردمی ایران ما» با برپایی ایستگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در ایام جنگ اجرا شد که ۱۱ هزار و ۷۷۰ نفر از داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در این پویش مشارکت داشتند.

وی گفت: از دیگر اقدامات داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان زنجان، اجرای طرح «قرار مهربانی» با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و کمک به بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی بود که در قالب آن، یک‌هزار و ۶۰۵ واحد خون توسط داوطلبان اهدا شد. همچنین برنامه «نیابت» با هدف تکریم سالمندان و دیدار با خانواده‌های معزز شهدا اجرا شد.

هاشمی افزود: در حوزه آموزش و ارتقای آمادگی جوامع محلی نیز، با فعالیت ۲۹۰ خانه هلال در استان زنجان، ۷۶ دوره آموزشی در زمینه امداد و نجات، کمک‌های اولیه و پایه داوطلبی برگزار شد که یک‌هزار و ۸۰۵ نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند.