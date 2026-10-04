به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم‌مقام مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: برنامه‌ریزی اکران‌ها به گونه‌ای انجام شده که پنج نقطه در مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب شهر را پوشش دهد.

سجادزاده افزود: در بخش مرکزی سینما چهارباغ، در جنوب شهر سینمای سیتی‌سنتر، در شرق سینما فدک و در غرب شهر سینماهای بهمن در منطقه ۱۵ و مهتاب در رهنان میزبان اکران‌های جشنواره است.

به گفته وی برنامه‌ریزی اکران‌ها با هدف دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به گونه‌ای انجام شده است که پنج نقطه در مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب شهر را پوشش دهد و کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در مناطق مختلف امکان دسترسی آسان‌تری به آثار جشنواره داشته باشند.

پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره هم ا ز ساعت ۱۷ روز گذشته از طریق سامانه‌های فروش آغاز شده و خرید بلیت تا زمان تکمیل ظرفیت سالن‌ها ادامه پیدا می‌کند.

افتتاحیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان دیروز در آیینی معنوی در گلستان شهدای اصفهان و با یاد کودکان شهید مدرسه میناب در جنگ رمضان آغاز شد.

مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای (ره) اصفهان برای نخستین‌بار به‌عنوان «خانه جشنواره» انتخاب شده است و تا پانزدهم مهر میزبان بخش‌های مختلف این رویداد خواهد بود.

جشنواره امسال با ۷۷۱ اثر متقاضی در بخش ملی همراه است.

۱۵ فیلم بلند در بخش مسابقه و در بخش بین‌الملل هم از میان ۱۷۳ فیلم خارجی بررسی‌شده، ۱۷ اثر از ۱۴ کشور انتخاب شده‌است.

همچنین حدود ۱۶۰۰ داور کودک و نوجوان در بخش داوری کودک و نوجوان حضور فعال دارند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان تا شانزدهم مهر ادامه خواهد داشت.