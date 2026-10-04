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نمایش رسمی فیلمهای سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از امروز در پنج نقطه شهر اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائممقام مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: برنامهریزی اکرانها به گونهای انجام شده که پنج نقطه در مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب شهر را پوشش دهد.
سجادزاده افزود: در بخش مرکزی سینما چهارباغ، در جنوب شهر سینمای سیتیسنتر، در شرق سینما فدک و در غرب شهر سینماهای بهمن در منطقه ۱۵ و مهتاب در رهنان میزبان اکرانهای جشنواره است.
به گفته وی برنامهریزی اکرانها با هدف دسترسی عادلانهتر شهروندان به گونهای انجام شده است که پنج نقطه در مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب شهر را پوشش دهد و کودکان، نوجوانان و خانوادهها در مناطق مختلف امکان دسترسی آسانتری به آثار جشنواره داشته باشند.
پیشفروش بلیتهای جشنواره هم ا ز ساعت ۱۷ روز گذشته از طریق سامانههای فروش آغاز شده و خرید بلیت تا زمان تکمیل ظرفیت سالنها ادامه پیدا میکند.
افتتاحیه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان دیروز در آیینی معنوی در گلستان شهدای اصفهان و با یاد کودکان شهید مدرسه میناب در جنگ رمضان آغاز شد.
مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای (ره) اصفهان برای نخستینبار بهعنوان «خانه جشنواره» انتخاب شده است و تا پانزدهم مهر میزبان بخشهای مختلف این رویداد خواهد بود.
جشنواره امسال با ۷۷۱ اثر متقاضی در بخش ملی همراه است.
۱۵ فیلم بلند در بخش مسابقه و در بخش بینالملل هم از میان ۱۷۳ فیلم خارجی بررسیشده، ۱۷ اثر از ۱۴ کشور انتخاب شدهاست.
همچنین حدود ۱۶۰۰ داور کودک و نوجوان در بخش داوری کودک و نوجوان حضور فعال دارند.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان تا شانزدهم مهر ادامه خواهد داشت.