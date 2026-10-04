مراسم یادواره شهدای شهرستان پیشوا با حضور گسترده مردم، مسئولان و سردار علی بلالی، در گلزار شهدای حرم مطهر این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بزرگداشت شهدای شهرستان پیشوا در حرم حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) با حضور طیف وسیعی از اقشار جامعه و مسئولان برگزار گردید.

سردار علی بلالی، مشاور عالی فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران، در این مراسم با تأکید بر ضرورت تبیین مسیر شهدا، گفت: برای نشان دادن مدیون بودن به شهدا، باید در حد توان این مسیر نورانی را در جامعه تبیین و روشن کنیم.

وی افزود: ادامه دادن مسیر شهدا، تضمین‌کننده بیمه شدن انقلاب اسلامی و نظام خواهد بود. شایان ذکر است شهرستان پیشوا در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ‌های دوم و سوم، بیش از ۳۵۰ شهید گلچین‌شده را به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.