در دویست و هفدهمین شب از تجمعات شبانه مردم در خیابان‌ها و میادین، بازهم شاهد حضور پررنگ مردم برای دفاع از وطن و حمایت از نیرو‌های مسلح هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حضور خودجوش مردم مبعوث شده در اجتماعات شبانه دفاع از وطن به هشتمین ماه رسید و جانفدایان وطن، هر کدامشان روایتی هستند از ایستادگی و مقاومت ملتی بپاخواسته برای مبارزه با ظلم واستکبارجهانی.

حضور این شب‌های مردم در خیابان‌ها و میادین قوت قلبی است برای نیرو‌های مسلح که برای دفاع از این خاک مقدس جان بر کف آماده‌اند.