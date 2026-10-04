مسائل و چالش‌های ترافیکی بخش‌های کن و آفتاب با حضور دستگاه‌های مرتبط در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان تهران بررسی و تصمیمات لازم برای پیگیری موضوعات اتخاذ شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، در تشریح این نشست اظهار کرد: در این جلسه، موضوعات ترافیکی بخش‌های آفتاب و کن به‌صورت جداگانه بررسی و مسائل مطرح‌شده با حضور بخشداران و اعضای شورای هماهنگی ترافیک شهرستان مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

وی درباره مسائل بخش آفتاب گفت: اصلاح هندسی تقاطع یادگار امام (ره)، دسترسی روستای مرتضی‌گرد به محور‌های شریانی، آخرین وضعیت زیرگذر‌های احداثی مترو و اصلاح هندسی برخی معابر محدوده روستا‌های بخش آفتاب از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

بشیری افزود: در خصوص اصلاح هندسی تقاطع یادگار امام (ره)، مقرر شد با تأمین اعتبار از سوی شهرداری تهران، جزئیات فنی و اجرایی پروژه از سوی راهداری ارائه و روند اجرای این طرح پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران ادامه داد: موضوع دسترسی روستای مرتضی‌گرد به محور‌های شریانی نیز مقرر شد در نشستی با حضور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حوزه فنی بخش آفتاب و دهیاری‌های مربوطه بررسی و راهکار‌های اجرایی آن دنبال شود.

وی درباره آخرین وضعیت زیرگذر‌های احداثی مترو نیز گفت: این موضوع بر اساس آخرین توافقات انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد گزارش‌های لازم از دستگاه‌های مرتبط دریافت و موضوع بر اساس نتایج گزارش‌ها پیگیری شود.

بشیری در ادامه به مسائل ترافیکی بخش کن اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات اصلی، بررسی راهکار‌های رفع مشکلات ترافیکی محور سولقان ـ امامزاده داود (ع) بود که در این زمینه گزینه‌های مختلف، از جمله موضوع دسترسی از طریق پل آهنی، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد با انجام بازدید میدانی از محل، نقاط قوت و ضعف گزینه‌های پیشنهادی بررسی و نتیجه بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری و اقدامات بعدی ارائه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران همچنین درباره محور آزادراه تهران شمال اظهار کرد: موضوع ورودی‌ها و خروجی‌های آزادراه تهران ـ شمال در شرایط اضطراری احتمالی نیز بررسی شد و مقرر شد هماهنگی و آمادگی لازم میان دستگاه‌های مسئول برای انجام اقدامات ضروری و تسهیل تردد در این شرایط وجود داشته باشد.

بشیری در پایان با اشاره به موضوع نقاط حادثه‌خیز معابر بخش کن گفت: آخرین گزارش راهداری در خصوص نقاط حادثه‌خیز در جلسه ارائه و مقرر شد اقدامات تکمیلی برای رفع و ایمن‌سازی این نقاط انجام و گزارش آن ارائه شود.