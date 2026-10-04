کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و شب دریا مواج پیش‌بینی و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا نیز به بیش از یک و نیم متر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی برروی دریا و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد ابر، رگبارپراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی، توصیه کرد: ساکنان از دریاروی با شناور‌های سبک و صیادی وتفریحی خودداری کنند و تمهیدات لازم بویژه در بنادر غربی و مرکزی استان برای تردد ایمن شناور‌ها در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: شرایط جوی و دریایی امروز فردا دوشنبه نیز با شدت کمتر پیش بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در سه روز آینده کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و افزایش دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.