به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عوض زاده افزود: شیروان مهم‌ترین قطب تولید سیب در خراسان شمالی است و می‌تواند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد این شهرستان، افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال ایفا کند.

وی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره طرح مسائل باغداران، توسعه بازار و تکمیل زنجیره ارزش سیب در این شهرستان است.

باغ‌های شیروان این روز‌ها روایتگر دسترنج باغدارانی است که ماه‌ها برای به بار نشستن درختان سیب تلاش کرده‌اند؛ محصولی که پشت هر دانه آن، رنج و امید یک باغدار نهفته است و اکنون چشم به بازاری دوخته که بتواند ارزش واقعی این دسترنج را نمایان کند.