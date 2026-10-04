مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در دویست و هفدهمین شب پیاپی تجمعات شبانه در میدان امام خمینی، با تأکید بر اثرات اتحاد مردمی، تداوم حضور در میدان را عامل شکست محاسبات دشمن دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان ولایت‌مدار قرچک در ۲۱۷امین شب اجتماعات شبانه، بار دیگر برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام (ره) و شهدا در میدان امام خمینی گرد هم آمدند.

حاضران در این تجمع با اشاره به اهمیت حضور حماسی در میدان‌ها تأکید کردند که اتحاد و همبستگی مردمی، توهمات دشمن را که تصور می‌کرد در مدت کوتاهی به اهدافش برسد، به کلی از بین برده است. شرکت‌کنندگان در این مراسم، پشتوانه مردمی را کلید اصلی در هم شکستن محاسبات دشمن دانستند.