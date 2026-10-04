مرحله نخست لیگ فوتسال بزرگسالان مناطق کشور به میزبانی تربت‌ حیدریه با صدرنشینی تیم حاجی هوایی و صعود این تیم به مرحله دوم به پایان رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رقابت‌های مرحله نخست این گروه با حضور تیم‌های حاجی هوایی تربت‌حیدریه، ایزوگام بهبودی تایباد، فولاد بافت، آتام بجنورد، عطاری مظاهری زابل و هیئت فوتبال گرمه، طی پنج روز در سالن شهدای نهم دی تربت‌حیدریه برگزار شد.

نماینده فوتسال خراسان رضوی در روز پایانی رقابت‌ها در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز مقابل فولاد بافت قرار گرفت و با پیروزی ۵ بر ۲، مجموع امتیازات خود را به ۱۱ رساند تا به عنوان صدرنشین گروه جواز حضور در مرحله دوم را کسب کند.

در دیگر دیدار تعیین‌کننده این گروه، عطاری مظاهری زابل با برتری مقابل نماینده بجنورد، ۱۰ امتیازی شد و به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعد صعود کرد.

همچنین دیدار تیم‌های ایزوگام بهبودی تایباد و هیئت فوتبال گرمه به دلیل عدم حضور نماینده تایباد برگزار نشد.

در پایان این مرحله، فولاد بافت با ۹ امتیاز و تفاضل گل بهتر در رده سوم قرار گرفت، هیئت فوتبال گرمه نیز با ۹ امتیاز چهارم شد و تیم‌های آتام بجنورد با ۴ امتیاز و ایزوگام بهبودی تایباد بدون امتیاز در رده‌های بعدی ایستادند و از ادامه رقابت‌ها بازماندند.

گفتنی است در مرحله نخست لیگ فوتسال بزرگسالان مناطق کشور، ۴۱ تیم در هفت گروه با یکدیگر رقابت کردند و در ادامه این مسابقات، چهار تیم برتر نهایی جواز حضور در لیگ دسته دوم فوتسال کشور را به دست خواهند آورد.