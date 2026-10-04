مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در استان البرز گفت: حمایت از نخبگان تنها بهاعطای عنوان دانش‌بنیان محدود نمی‌شود و برای ماندگاری و اثرگذاری آنها باید زنجیره‌ای از آموزش، تیم‌سازی، حمایت تجاری، تسهیل امور اداری و دسترسی به بازار شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، مصطفی حاجتی شمسی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در استان البرز با حضور در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان به مناسبت روز ملی نخبگان، گفت: یکی از مشکلات اصلی در مسیر فعالیت نخبگان نبود تیم‌سازی است ، همان‌طور که یک مربی فوتبال استعدادها را شناسایی و متناسب با توانایی‌هایشان در یک تیم قرار می‌دهد، در حوزه دانشگاه و صنعت نیز باید استعدادهای مختلف شناسایی و برای رسیدن به یک هدف مشترک در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: بسیاری از دانشجویان پس از خروج از دانشگاه دارای ایده و توان علمی هستند، اما ارتباط آنها با بازار و مسیر ارزش‌آفرینی برای ایده‌هایشان شکل نگرفته است زیرا که دانشجویان در دوران تحصیل آموزش کافی برای مذاکره، فروش، تعامل با صنعت، عبور از فرآیندهای اداری و حتی ورود به بازارهای بین‌المللی دریافت نمی‌کنند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان افزود: نباید از فردی که ایده‌ای برای خلق یک محصول یا خدمت دارد انتظار داشت به تنهایی همه مسیرهای تخصصی، اداری، تجاری و صادراتی را طی کند؛ بلکه باید زیرساخت و شبکه‌ای برای حمایت از ایده‌پردازان ایجاد شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان البرز افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان استان ظرفیت قابل توجهی دارند و تقویت ارتباط آنها با صنایع، دستگاه‌های اجرایی و بازار می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده و توسعه فعالیت‌های فناورانه در استان کمک کند.