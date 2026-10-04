



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشستی با حضور اعضای مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز ، استاندار فارس و تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) طرح های توسعه ای این حرم مطهر بررسی شد .

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری، تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، در این نشست گفت: مصوب شد برای ساخت زائر سرا، صحن محمدی حرم مطهر و همچنین موزه قرآنی، اعتباراتی اختصاص یابد.

وی افزود: با ساخت و توسعه این طرح ها، شرایط برای زیارت زائران تسهیل میشود.

استاندار فارس، نیز در این نشست گفت: «طرح های توسعه ای را با اولویت در دستور کار قرار خواهیم داد.

آقای امیری تأکید کرد: باید طرح توسعه به صورت شفاف ارائه شود تا قابل پیگیری و قابل رصد باشد.

استاندار فارس افزود:این طرح ها را هر شش ماه با حضور مشترک دستگاه های اجرایی و مجمع نمایندگان پیگیری میکنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: مقرر شد اعتبار مشخص شده از سوی نمایندگان استان برای طرح های توسعه حرم اختصاص یابد.

غلامرضا توکل افزود: همچنین مصوب شد تا از اعتبارات در اختیار نمایندگان استان ، برای طرح های توسعه مشخص شده استفاده شود.

در این نشست، برخی از اعضای مجمع نمایندگان استان فارس نیز به بیان دیدگاه های خود در خصوص چگونگی جذب اعتبارات برای توسعه حرم مطهر پرداختند.