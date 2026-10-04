دیوان محاسبات کشور گزارشی درخصوص مانده عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، تاخیر در دسترسی به وجوه مانده در این حسابها باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تاسیس تا مرداد ماه سال جاری، با تاخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی گردد. یافته‌های این نهاد نظارتی حاکی از ضعف در سازوکار‌های رهگیری و نظارت بانک‌مرکزی بر جریان منابع ارزی علیرغم تاکید قانون‌گذار در جز ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی است.

ضرورت دسترسی به موقع بخش تولید به منابع ارزی حاصل از صادرات

گفتنی است که عدم دسترسی به موقع به این منابع می‌تواند زمینه ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و تولید گردد و استمرار این وضعیت، مانع گردش بهینه منابع ارزی است و دیوان محاسبات ترک فعل بانک‌مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال نموده است.