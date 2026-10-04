دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان از کشف و ضبط ۸۰ لیتر مشروبات الکلی خارجی و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام علیرضا افشار اظهار کرد: در راستای مقابله با جرایم مرتبط با مشروبات الکلی و با انجام اقدامات قانونی، مقدار ۸۰ لیتر مشروبات الکلی خارجی کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

وی افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهم برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

حجت‌الاسلام افشار با تأکید بر استمرار اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با عوامل تهیه، نگهداری و توزیع مشروبات الکلی، تصریح کرد: با هرگونه اقدام مجرمانه در این حوزه، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.