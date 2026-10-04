معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از رشد بیش از ۳۷۰ درصدی اعتبارات عمرانی مدارس در محدوده این منطقه خبر داد و بر حمایت ویژه از دانش‌آموزان کم‌برخوردار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد مسعودی‌نیا در آیین افتتاح واحد آموزشی در جلفا با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آموزشی، مدرسه‌سازی و تقویت نظام تعلیم و تربیت در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد گفت:توجه به نوسازی فضا‌های آموزشی و ارتقای شاخص‌های فرهنگی و آموزشی از اولویت‌های اساسی مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس است و اقدامات میدانی در این حوزه با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به مصوبات جلسات مشترک مرتبط با اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش افزود: در همین راستا، بودجه عمرانی و نوسازی مدارس محدوده منطقه آزاد ارس با رشد چشمگیر بالغ بر ۳۷۰ درصد همراه بوده که بیانگر اهتمام ویژه برای ارتقای استاندارد‌های فضا‌های آموزشی در منطقه است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی گفت: علاوه بر توسعه فیزیکی و عمرانی، حمایت‌های مادی و معنوی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار به‌ویژه بر اساس آمار‌های حمایتی کمیته امداد در دستور کار قرار دارد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت مالی از تحصیل بازنماند.

مسعودی‌نیا توانمندسازی کادر آموزشی را رکن ارتقای کیفیت آموزش دانست و ادامه داد: برگزاری دوره‌های ضمن‌خدمت برای معلمان، توجه به آموزش عالی و تقویت هم‌افزایی میان سازمان منطقه آزاد ارس و آموزش و پرورش با هدف پیشرفت علمی دانش‌آموزان تداوم خواهد داشت.

فرهاد فرهودی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های علمی در مناطق مرزی و کم‌برخوردار از اولویت‌های این اداره‌کل است اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، روند تکمیل و تحویل طرح های آموزشی با کیفیت استاندارد با تلاش همکاران نوسازی مدارس استان تداوم دارد.

فرهودی با اشاره به رویکرد نهضت توسعه عدالت آموزشی افزود: مدارس افتتاح‌شده حاصل مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و حمایت سازمان منطقه آزاد ارس است و این تعامل سازنده، زمینه تلفیق عدالت آموزشی با شاداب‌سازی محیط مدارس را فراهم کرده است.

وی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: خیرین در سخت‌ترین شرایط اقتصادی نیز دوشادوش مجموعه نوسازی مدارس با هدف آینده‌سازی برای دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مناف کسایی رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: خیرین مدرسه‌ساز با نیت خدمت به مردم و آینده‌سازی برای دانش‌آموزان، در مسیر ساخت و تجهیز فضا‌های آموزشی ثابت‌قدم هستند.

کسایی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردمی افزود: توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت محیط یادگیری نیازمند همکاری نزدیک نهاد‌های مسئول و تداوم مشارکت خیرین است.