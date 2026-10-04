به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به ورود امواج ناپایدار به جو استان و شروع بارندگی‌ها از روز پنجشنبه (۹ مهر) گفت: این شرایط تا روز چهارشنبه (۱۵ مهر) ادامه دارد و در بعضی ساعات شاهد وزش باد، افزایش ابر و رگبارهای پراکنده در سطح استان خواهیم بود.

زورآوند افزود: احتمال وقوع این شرایط ناپایدار، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه(۱۳ و ۱۴ مهر) و در نیمه غربی و نواحی مرکزی استان بیشتر است و بارش‌ها ممکن است در برخی نقاط با رعدوبرق نیز همراه شود.

وی همچنین از احتمال غبارآلود شدن هوای نواحی مرزی استان در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: با تقویت جریان‌های غربی، جو نواحی مرزی استان در این روز کم‌وبیش غبارآلود خواهد شد.