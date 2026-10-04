مردم دارالمومنین استان همدان در دویست و هفدهمین شب از اجتماعات خود در خیابان‌ها و میادین، با تأکید بر استمرار حضور در میدان، بر مقاومت و استواری در مسیر وحدت ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم دارالمومنین استان همدان در دویست و هفدهمین شب از تجمعات شبانه، بار دیگر حضور گسترده خود را در خیابان‌ها و میادین این شهر به نمایش گذاشتند.

حاضران در این مراسم بر لزوم تداوم حضور مردمی برای صیانت از دستاورد‌های انقلاب تأکید کردند.

هشت ماه از آغاز اجتماعات شبانه می‌گذرد، اما حضور مردم همچنان ادامه دارد. شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند تا زمانی که رهبر انقلاب بر تداوم این حضور تأکید داشته باشند، در صحنه باقی خواهند ماند. این حضور، جلوه‌ای از همبستگی ملی و سرمایه‌ای اجتماعی است که دشمنان ایران از آن بیم دارند.

دشمن با محاسبه چند روز یا چند هفته، نقش مردم و اتحاد آنان را نادیده گرفته بود؛ اما مردم با کنار گذاشتن اختلاف‌ها و ایستادن در کنار ایران، محاسبات دشمن را بی‌اثر کردند.

ورزشکاران ایرانی نیز در کنار حضور در میدان‌های رقابت، با تلاش برای حفظ نام و عزت کشور، نقش خود را در سربلندی ایران ایفا کرده‌اند. قهرمانی آنان تنها به کسب مدال محدود نمی‌شود و حضور در عرصه‌های مختلف خدمت به میهن را نیز دربرمی‌گیرد.