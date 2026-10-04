مسابقات اتومبیلرانی و موتور سواری ، گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در خراسان شمالی با معرفی نفرات برتر به پایان رسید .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری اسلالوم قهرمانی شهرستان بجنورد به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا ، در کلاس‌های مختلف برگزار شد.

نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها با پایان مسابقات اعلام و از آنان تقدیر شد.

گفتنی است ؛ مسابقات اسلالوم، مسابقاتی با سرعت کم تا متوسط هستند و اغلب در پارکینگ‌ها و باند‌های فرودگاه انچام می‌شوند و مسیر مسابقات اسلالوم با استفاده از مخروط‌های ترافیک طراحی می‌شوند.

رانندگان ضمن اینکه از مخروط‌ها و پایلون‌ها عبور می‌کنند، مهارت رانندگی خود را در برابر زمان می‌سنجند ، مخروط‌ها و محدودیت زمان چالش‌های این نوع مسابقات هستند.

سریعترین اتومبیل در یک مسابقه سلالوم گاهی می‌تواند به سرعت‌های بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برسد.