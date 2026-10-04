به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان گفت: در این حادثه که ساعت ۱۹ و ۴ دقیقه شامگاه شنبه رخ داد دو دستگاه خودروی آبرسان و مهار آتش سوزی از ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی کاشان، سه دستگاه خودروی آتش‌نشانی از شهر دلیجان، یک خودرو از دهیاری مشهداردهال و یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی از نیاسر به محل حادثه اعزام شدند.

روح‌الله فدایی افزود: همچنین سه دستگاه لودر وتراکتور در محل حادثه مستقر و با جابه‌جایی و زیرورو کردن پسماندها، روند دسترسی آتش‌نشانان به کانون‌های پنهان حریق و عملیات لکه‌گیری را تسهیل کردند.

وی گفت: با حضور و فعالیت نیرو‌های عملیاتی، آتش سوزی مهار شد و عملیات لکه‌گیری و مهارآتش‌های پنهان در بخش‌های مختلف محل حادثه انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان افزود: علت وقوع این آتش در حال بررسی است.