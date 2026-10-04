به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی از اختصاص بیش از ۲.۲ هزار میلیارد تومان سهم سلامت از محل عوارض و آلایندگی در استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای احکام قانونی و تأمین منابع مورد نیاز حوزه سلامت، بیش از ۲.۲ همت از محل عوارض و آلایندگی در نیمه نخست سال جاری به بخش سلامت استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت این منابع، افزود: منابع حاصل از عوارض و آلایندگی، علاوه بر سهم اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ظرفیت مهمی برای حمایت از حوزه سلامت و تقویت زیرساخت‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به اهمیت این منابع در استان، خاطرنشان کرد: اختصاص سهم سلامت از محل عوارض و آلایندگی، بخشی از منابع حاصل از فعالیت‌های آلاینده را در مسیر حمایت از سلامت و کیفیت زندگی شهروندان قرار می‌دهد.

خورشیدی تأکید کرد: اداره کل امور مالیاتی خوزستان در چارچوب قوانین و مقررات، فرآیند وصول و توزیع عوارض و سهم‌های قانونی را پیگیری می‌کند تا منابع مربوط در مسیر‌های تعیین‌شده قانونی به بخش‌های مشمول اختصاص یابد و شاهد ارتقای خدمات سلامت در استان باشیم.