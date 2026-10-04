عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با سرد شدن هوا و بازگشایی مدارس و مهد‌های کودک، شیوع بیماری‌های تنفسی در کودکان افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، صفورا مرادی کوچی متخصص اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به افزایش عفونت‌های ویروسی تنفسی در فصل پاییز اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز، کاهش دما و بازگشایی مدارس و مهد‌های کودک، موارد ابتلا به عفونت‌های ویروسی تنفسی در کودکان افزایش می‌یابد؛ صفورا مرادی کوچی متخصص اطفال در دانشگاه علوم پزشکی فسا با تشریح شایع‌ترین علائم و راه‌های پیشگیری، بر پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و توجه به مراقبت‌های حمایتی تأکید کرد.

وی افزود: آنفلوانزا، پاراآنفلوانزا، آدنوویروس، راینوویروس، کروناویروس و RSV از جمله ویروس‌های شایع تنفسی هستند که می‌توانند کودکان را در این فصل درگیر کنند.

این متخصص اطفال با بیان اینکه بیشتر عفونت‌های ویروسی تنفسی با علائمی مانند تب، سرفه، آبریزش و گرفتگی بینی و گلودرد همراه هستند، گفت: بسیاری از این موارد به‌صورت خودبه‌خودی بهبود پیدا می‌کنند؛ با این حال، آنفلوانزا معمولاً با شروع ناگهانی تب، سرفه، گلودرد، بی‌حالی و بدن‌درد قابل توجه بروز می‌کند.

مرادی ادامه داد: برخی عوارض عفونت‌های ویروسی از جمله عفونت‌های تنفسی و گوش، ممکن است به درمان اختصاصی و در برخی موارد آنتی‌بیوتیک نیاز داشته باشد، اما عفونت‌های ویروسی به‌طور معمول با آنتی‌بیوتیک درمان نمی‌شوند و مصرف خودسرانه این دارو باید مورد پرهیز قرار گیرد.

وی تأمین مایعات کافی، استراحت و شست‌وشوی بینی با سرم یا قطره سدیم کلراید را از اقدامات مؤثر در مراقبت از کودکان مبتلا عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین راه مقابله با عفونت‌های تنفسی، پیشگیری است.

مرادی شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، پرهیز از حضور غیرضروری کودکان در اماکن پرتجمع و رعایت فاصله از افراد دارای علائم بیماری را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری برشمرد.

وی در پایان تأکید کرد: کودکان مبتلا به علائم بیماری بهتر است در خانه بمانند تا علاوه بر استراحت و بهبودی، از انتقال ویروس به سایر کودکان و اعضای خانواده جلوگیری شود.