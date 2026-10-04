سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برداشته شدن مانع حدنصاب برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موجود و فراهم شدن امکان صدور سند تک‌برگ یا حدنگار برای این اراضی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم قویدل با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرآیند حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مانع حدنصاب برای صدور سند مالکیت برخی اراضی کشاورزی موجود برداشته شده و امکان صدور سند تک‌برگ یا حدنگار برای این اراضی فراهم شده است.

قویدل اظهار کرد: سال‌ها برای کشاورزانی که صاحب قطعه زمین یا باغ با مساحت کم بودند، این موضوع مطرح می‌شد که زمین آنها به حدنصاب قانونی نمی‌رسد و سند صادر نمی‌شود در نتیجه بخشی از اراضی زراعی و باغی کشور در قالب قولنامه‌های دستی و مبایعه‌نامه‌های کاغذی معامله می‌شدند.

وی افزود: این وضعیت موجب شده بود بسیاری از این زمین‌ها امکان وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات را نداشته باشند، حدود و ثغور آنها به صورت دقیق مشخص نباشد و زمینه ایجاد اختلافات ملکی و دعاوی محلی فراهم شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از تحولات مهم در حدنگاری اراضی کشاورزی، رفع مانع حدنصاب برای اراضی موجود است. با استناد به تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، برای اراضی کشاورزی که پیش از ابلاغ این قانون قطعه‌بندی شده و دارای تصرفات مفروز هستند حتی در صورت داشتن متراژ کمتر از حدنصاب‌های مصوب، سند تک‌برگ یا حدنگار با قید نوع کاربری صادر می‌شود.

وی درباره دومین تحول در این حوزه گفت: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نقشه اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهر‌ها را تهیه و متصرفان آن را شناسایی کند.

قویدل افزود: این نقشه‌ها سپس در سامانه ثبت ادعا درج می‌شود و چنانچه ظرف مهلت شش ماه اعتراضی واصل نشود، سازمان ثبت مکلف است سند مالکیت این قطعات را صادر کند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مزایای سند تک‌برگ یا حدنگار برای کشاورزان اظهار کرد: سند کاداستری کشاورزی می‌تواند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات مکانیزاسیون، خرید نهاده و ادوات از بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: ثبت مختصات جغرافیایی زمین در سیستم شمیم، امکان تعرض و تغییر مرز‌ها را کاهش می‌دهد و حدود و موقعیت زمین به شکل دقیق‌تری مشخص می‌شود.

قویدل ادامه داد: همچنین تخصیص کود یارانه‌ای، سوخت تراکتور و انشعابات مجاز کشاورزی به اخذ سند مالکیت رسمی منوط شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر زمین کشاورزی یا باغی در زمان ابلاغ قانون الزام، یعنی خردادماه ۱۴۰۳، به صورت مفروز بوده و اراضی مجاور آن متعلق به خود فرد یا افراد تحت تکفل وی نباشد و با تأیید جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد، مالک می‌تواند پس از تهیه نقشه ملک، از طریق سامانه قانون تعیین تکلیف به نشانی sabtemelk.ssaa.ir برای دریافت سند مالکیت درخواست کند.