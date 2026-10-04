به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور اطلاعیه‌ای از قطع موقت جریان گاز در بخشی از شهرستان بویراحمد خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به‌منظور انجام تعمیرات و بهسازی شبکه گازرسانی، جریان گاز منطقه «زیرتل» در شهرستان بویراحمد روز یکشنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است که این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی اجرا می‌شود و در صورت بروز هرگونه تغییر، اطلاع‌رسانی لازم از طریق درگاه‌های رسمی شرکت گاز انجام می‌شود.

روابط عمومی شرکت گاز استان ضمن عذرخواهی از مشترکان، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، این شرکت را در اجرای هرچه بهتر عملیات‌های فنی یاری کنند.