به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهنام مظاهری با اشاره به اجرای طرح همگانی پاکسازی قلل مرتفع کشور، اظهار کرد: این برنامه در سبلان با تمرکز بر سه مسیر «غربی»، «شمال‌شرقی» و «جنوب‌شرقی» اجرایی شد تا پسماندهای باقی‌مانده از فصل صعودهای عمومی جمع‌آوری و به پایین‌دست منتقل شود.

وی با بیان اینکه مسیر شمال‌شرقی به دلیل حجم تردد کوهنوردان، بیشترین میزان پسماند را به خود اختصاص داده بود، افزود: این عملیات با مشارکت گسترده باشگاه‌های کوهنوردی استان و استان‌های همجوار و همچنین هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره‌کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، راهداری و استانداری اردبیل به سرانجام رسید.

سرپرست هیأت کوهنوردی استان اردبیل سبلان را زیستگاهی ارزشمند و حساس برشمرد و تأکید کرد: این کوهستان صرفاً یک مقصد ورزشی نیست؛ بلکه اکوسیستمی است که گونه‌های جانوری خاص از جمله خرس قهوه‌ای را در خود جای داده و حفاظت از آن نیازمند عزم ملی و فرهنگ‌سازی مستمر است.

وی در ادامه با اشاره به تغییرات جوی و پایان فصل صعودهای عمومی، به کوهنوردان هشدار داد: با آغاز فصل صعودهای فنی و زمستانی، ضرورت دارد ورزشکاران پیش از اقدام به صعود، هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و با تجهیزات کامل و آمادگی بدنی لازم در کوهستان حضور یابند.

مظاهری در پایان، جامعه کوهنوردی را به حفظ اصول زیست‌محیطی فراخواند و گفت: از تمامی علاقه‌مندان انتظار می‌رود با نهادینه کردن فرهنگ «کوهستان پاک»، از رهاسازی زباله پرهیز کنند تا این میراث طبیعی برای آیندگان نیز سالم باقی بماند.