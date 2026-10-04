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سرپرست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اردبیل از پایان موفقیتآمیز عملیات پاکسازی در سه جبهه اصلی کوهستان سبلان با هدف صیانت از زیستبوم منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهنام مظاهری با اشاره به اجرای طرح همگانی پاکسازی قلل مرتفع کشور، اظهار کرد: این برنامه در سبلان با تمرکز بر سه مسیر «غربی»، «شمالشرقی» و «جنوبشرقی» اجرایی شد تا پسماندهای باقیمانده از فصل صعودهای عمومی جمعآوری و به پاییندست منتقل شود.
وی با بیان اینکه مسیر شمالشرقی به دلیل حجم تردد کوهنوردان، بیشترین میزان پسماند را به خود اختصاص داده بود، افزود: این عملیات با مشارکت گسترده باشگاههای کوهنوردی استان و استانهای همجوار و همچنین همافزایی دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، راهداری و استانداری اردبیل به سرانجام رسید.
سرپرست هیأت کوهنوردی استان اردبیل سبلان را زیستگاهی ارزشمند و حساس برشمرد و تأکید کرد: این کوهستان صرفاً یک مقصد ورزشی نیست؛ بلکه اکوسیستمی است که گونههای جانوری خاص از جمله خرس قهوهای را در خود جای داده و حفاظت از آن نیازمند عزم ملی و فرهنگسازی مستمر است.
وی در ادامه با اشاره به تغییرات جوی و پایان فصل صعودهای عمومی، به کوهنوردان هشدار داد: با آغاز فصل صعودهای فنی و زمستانی، ضرورت دارد ورزشکاران پیش از اقدام به صعود، هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و با تجهیزات کامل و آمادگی بدنی لازم در کوهستان حضور یابند.
مظاهری در پایان، جامعه کوهنوردی را به حفظ اصول زیستمحیطی فراخواند و گفت: از تمامی علاقهمندان انتظار میرود با نهادینه کردن فرهنگ «کوهستان پاک»، از رهاسازی زباله پرهیز کنند تا این میراث طبیعی برای آیندگان نیز سالم باقی بماند.