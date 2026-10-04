

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، براساس این پیش بینی امروز یکشنبه آسمان سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز شرقی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابری و بارانی است.

همچنین در برخی مناطق جنوب غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده و در دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق کشور افزایش وزش باد گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

در نوار شمالی کشور هم کاهش دما رخ خواهد داد و دریای خزر مواج خواهد بود.