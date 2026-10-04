به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، شب‌های ایستادگی وحضور مردمی در خیابان‌های سراسر استان کرمان ادامه دارد.

مردم می‌گویند: تا شروط ایران عملی نشود، نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه خیال باطل دشمن محقق خواهد شد.

مردم قهرمان کرمان ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر ادامه راه شهیدان وطن تاکید وآمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.