به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان گفت: در دو سال گذشته تلاش کردیم با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و راه‌های کوهستانی استان، توسعه متوازن، ارتقای استاندارد‌های علمی و عملیاتی، هوشمندسازی خدمات و خروج از ساختار‌های فرسوده را در اولویت قرار دهیم.

وی افزود: در ارزیابی‌های کشوری، اورژانس ۱۱۵ استان در حوزه‌هایی از جمله مدیریت بحران، آموزش‌های تخصصی، ارتباطات رادیویی، فناوری و جلب مشارکت خیرین موفق به کسب نمرات کامل ۱۰۰ شد که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه کارکنان ستادی و عملیاتی است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توسعه آموزش و توانمندسازی نیرو‌ها گفت: در برگزاری کارگاه‌های تخصصی کارکنان، آموزش هدایت و راهبری آمبولانس، اعتبارسنجی و داوری طرح‌های پژوهشی و سامانه آموزش مجازی کشوری، نمرات کامل ارزیابی را کسب کردیم.

غفارفرد از راه‌اندازی نخستین پایگاه‌های اورژانس بانوان در استان خبر داد و گفت: پایگاه‌های ویژه بانوان در سه شهرستان بویراحمد، کهگیلویه و گچساران تجهیز و آماده فعالیت شده‌اند و به‌زودی خدمات امدادی خود را آغاز می کنند.

وی ادامه داد: در حوزه عمرانی نیز ۱۰ پایگاه اورژانس و ساختمان ستاد مرکزی احداث، تکمیل یا آماده بهره‌برداری شده است که از جمله آنها می‌توان به پایگاه آب‌سفید بویراحمد و پایگاه شهری شماره سه دهدشت اشاره کرد که با بهره‌برداری از ساختمان جدید، وضعیت کانکسی آنها پایان یافت.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های اورژانس گفت: ساختمان پایگاه‌های شهری بهمئی و تمبی چرام با مشارکت کامل خیرین سلامت احداث شده و همچنین ۸ قواره زمین با کاربری امدادی از سوی خیرین برای توسعه پایگاه‌های آینده اهدا شده است.

غفارفرد افزود: در بخش نوسازی ناوگان نیز ۶ دستگاه آمبولانس پیشرفته تویوتا هایس نیوفیس به ناوگان استان اضافه شد و با جذب ۱۱۰ نیروی عملیاتی جدید، توان نیروی انسانی اورژانس افزایش یافت. همچنین ۱۹ سهمیه استخدامی قطعی برای آزمون پیش‌رو اخذ شده است.

وی از توسعه اورژانس هوایی نیز خبر داد و گفت: با فعال‌سازی دومین پایگاه اورژانس هوایی و استانداردسازی و تسطیح ۷ پد بالگرد در نقاط مختلف استان، ظرفیت انتقال سریع بیماران و مصدومان بدحال افزایش یافته است.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تصویب سند آمایش اورژانس اظهار کرد: در این سند، ۳۱ پایگاه جدید شامل پایگاه‌های جاده‌ای، شهری، هوایی و موتورلانس برای استان پیش‌بینی و تصویب شده است که زمینه‌ساز توسعه خدمات اورژانس در سال‌های آینده خواهد بود.

غفارفرد گفت: اکنون ۱۰۰ درصد آمبولانس‌های اورژانس استان به سامانه ردیابی آنلاین GPS مجهز هستند و برای دسترسی ناشنوایان و کم‌شنوایان نیز سامانه پیامکی اختصاصی با سرشماره ۹۰۰۰۶۲۰۴ راه‌اندازی شده است؛ همچنین بیش از ۸۰۰ داوطلب مردمی و خادم سلامت آموزش‌های تخصصی دریافت کرده‌اند.