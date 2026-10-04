شناگران خراسان رضوی در پنجمین دوره مسابقات جایزه بزرگ شنا در رده سنی بالای ۱۵ سال، با ثبت رکورد‌های ملی، عناوین متعددی را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شناگران خراسان رضوی در پنجمین دوره مسابقات جایزه بزرگ شنا و پنجمین دوره مسابقات شنای مسافت بلند جایزه بزرگ دختران رده سنی بالای ۱۵ سال، با کسب عناوین متعدد و ثبت رکورد‌های ملی و رده‌های سنی، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

در پنجمین دوره مسابقات جایزه بزرگ شنا، تیم شنای خراسان رضوی با ترکیب زینب قربانی، ملیکا رحیمی، پونه مهدوی، نگین عباسی و آرینا احیایی در رقابت‌ها حضور یافت.

در این مسابقات، زینب قربانی در ماده‌های ۵۰ متر قورباغه و ۱۰۰ متر قورباغه به مقام نخست رسید و در ۲۰۰ متر قورباغه نیز مقام سوم را کسب کرد. قربانی همچنین در ۵۰ متر قورباغه، مقام دوم فینا پوینت را به دست آورد.

هدایت تیم خراسان رضوی در این رقابت‌ها بر عهده الهام تحقیقی به‌عنوان سرمربی و سیده فائزه حسینی به‌عنوان سرپرست بود و در ادامه رقابت‌ها، شناگران تیم ستارگان مشهد نیز موفق به کسب عناوین ارزشمندی شدند.

فرنیا رضازاده همدانی در این رقابت‌ها در ماده‌های ۴۰۰ متر آزاد و ۲۰۰ متر آزاد به مقام نخست رسید و در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مقام دوم را کسب کرد. وی همچنین با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ۴ صدم ثانیه، رکورد ملی ۴۰۰ متر آزاد را ۵ ثانیه و ۴۲ صدم ثانیه بهبود بخشید.

رضازاده همدانی در ۲۰۰ متر آزاد نیز رکورد رده سنی بالای ۱۷ سال را ۲ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه و در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی، این رکورد را ۲ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه ارتقا داد.

زهرا صالحی علامی در ۲۰۰ متر، ۱۰۰ متر و ۵۰ متر قورباغه به مقام دوم رسید و در ۵۰ متر آزاد نیز مقام سوم را کسب کرد. ندا راستگو نیز دیگر عضو تیم ستارگان مشهد در این رقابت‌ها بود و هدایت تیم ستارگان مشهد را رضوانه رضائی و رضیه رضائی بر عهده داشتند.