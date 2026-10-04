دکتر محمد رسولی، شاهنامه‌پژوه با تأکید بر لزوم بررسی لایه‌های دانشی در شاهنامه فردوسی، این اثر حماسی را سرشار از نشانه‌هایی از دانش‌های پیشرفته در تاریخ کهن بشر دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر محمد رسولی در برنامه صبحگاهی «سلام تهران» شبکه تهران سیما با بیان اینکه شاهنامه فردوسی فراتر از یک اثر حماسی-ادبی است، افزود: در لایه‌های مختلف این کتاب می‌توان نشانه‌هایی از دانش‌های کهن در حوزه‌های پزشکی، نجوم و فناوری یافت که نیازمند تحقیقات تازه است.

این پژوهشگر با تحلیل برخی ابیات شاهنامه، روایت‌های آن را قابل بازخوانی از منظر تاریخ علم دانست.

وی به عنوان نمونه با اشاره به توصیفات مربوط به تخت جمشید، مطرح کرد: برخی توصیف‌ها درباره نحوه برخاستن تخت از زمین و درخشش آن، می‌تواند بازتاب‌دهنده فناوری‌های پیشرفته پروازی در ادوار بسیار دور باشد.

رسولی همچنین با نگاهی نو به مفهوم «دیو» در شاهنامه، آنها را نه موجوداتی افسانه‌ای، بلکه نمادی از صاحبان مهارت‌ها و دانش‌های ویژه معرفی کرد و افزود: روایت‌هایی همچون ایجاد سرما و برف در اوج گرمای تابستان، پرسش‌های تازه‌ای درباره سطح تمدن و شناخت بشر در اعصار کهن ایجاد می‌کند.

این شاهنامه‌پژوه در پایان با طرح احتمال وجود تمدن‌های ناشناخته و کهن، تأکید کرد که بخشی از دانش و خاطرات تمدن‌های از میان رفته در گذر زمان به متون کهن راه یافته است و نیازمند رویکردی نو در پژوهش‌های تاریخی است.