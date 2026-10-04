بخشدار چندار با اشاره به گلایه شهروندان از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در زمین‌های بایر و حاشیه روستاها گفت: برای شناسایی متخلفان، نصب دوربین در نقاط مستعد تخلیه نخاله و برخورد قانونی با خودروهای متخلف در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، کوه فلاح، بخشدار چندار در گفت‌وگو با در برنامه رادیویی البرز من سلام، در پاسخ به مطالبه شهروندان درباره تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در زمین‌های بایر و حاشیه روستاهای این بخش گفت: این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم و دغدغه‌های بخشداری است و در جلسات مدیریت پسماند شهرستان نیز پیگیری شده است.

وی به مخاطبان رادیو البرز افزود: طی سال گذشته برخی نقاط آلوده به نخاله پاکسازی و همسطح‌سازی شد اما متأسفانه در برخی از همین نقاط دوباره حجم زیادی از نخاله تخلیه شده است.

بخشدار چندار با اشاره به تخلیه نخاله در مسیر قربین‌بریان اظهار کرد: این مسیر یکی از نقاطی است که مورد توجه گردشگران قرار دارد و تخلیه نخاله علاوه بر ایجاد چهره نامناسب، می‌تواند به یک چالش زیست‌محیطی و گردشگری تبدیل شود.

وی فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم را در کاهش این معضل مؤثر دانست و گفت: در روستاها از ظرفیت گروه‌های محلی و فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی و تذکر به مردم استفاده شده و در برخی روستاها نیز جمع‌آوری زباله با مشارکت اهالی دنبال می‌شود.

بخشدار چندار ادامه داد: با همکاری گروه‌های مردمی و محیط‌زیستی نیز در مقاطعی عملیات پاکسازی انجام شده، اما متأسفانه پس از پاکسازی، برخی افراد دوباره اقدام به تخلیه نخاله در این نقاط کرده‌اند.

وی با اشاره به مشاهده یک خودروی در حال تخلیه نخاله در یکی از این مناطق گفت: مدارک خودرو دریافت شد و موضوع برای برخورد قانونی پیگیری شد تا مشخص شود تخلیه نخاله در این نقاط بدون پیامد نخواهد بود.

بخشدار چندار از برنامه‌ریزی برای نصب دوربین در نقاطی که بیشتر در معرض تخلیه غیرمجاز قرار دارند خبر داد و افزود: با ثبت پلاک خودروهای متخلف، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و برای جلوگیری از تکرار این تخلفات، برخورد قانونی جدی‌تر دنبال می‌شود.

بخشدار چندار خاطرنشان کرد: حجم قابل توجهی نخاله در برخی دره‌های اطراف مسیر بریان تخلیه شده که علاوه بر آسیب به محیط‌زیست، در صورت وقوع بارندگی شدید و سیلاب می‌تواند تهدیدی برای مناطق پایین‌دست ایجاد کند.

وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده خودروهای در حال تخلیه غیرمجاز نخاله، ضمن خودداری از درگیری مستقیم، تصویر یا مشخصات خودرو را در اختیار بخشداری قرار دهند تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود.