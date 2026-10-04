شهروندان شهرستان اسلامشهر در دویست و هفدهمین شب از اجتماعات خود در خیابان‌ها و میادین، با تأکید بر استمرار حضور در میدان، بر مقاومت و استواری در مسیر وحدت ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان اسلامشهر در دویست و هفدهمین شب از تجمعات شبانه، بار دیگر حضور گسترده خود را در خیابان‌ها و میادین این شهر به نمایش گذاشتند. حاضران در این مراسم با شعار وحدت و همبستگی، بر لزوم تداوم حضور مردمی برای صیانت از دستاورد‌های انقلاب تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعار‌های «هیهات من الذله»، انزجار شدید خود را از اقدامات رژیم آمریکایی-صهیونیستی ابراز داشتند و اعلام کردند که در برابر توطئه‌های دشمن، مقاوم و استوار خواهند ماند.