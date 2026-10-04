مردم شهرستان ری در دویست و هفدهمین شب اجتماعات شبانه در میدان شهر ری، تداوم حضور در میدان‌ها را در راستای فتوای مقام معظم رهبری و عامل اصلی شکست توهمات دشمن دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در دویست و هفدهمین شب اجتماعات در میدان شهر ری گرد هم آمدند. حاضران در این مراسم با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه در هنگام ضرورت، خود مردم مبعوث خواهند شد، تأکید کردند که این رهنمود‌ها موجب تداوم حضور گسترده مردمی در سراسر کشور شده است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع تصریح کردند که دشمن با این تصور که می‌تواند در مدت کوتاهی اهداف خود را پیش ببرد، با پشتوانه اتحاد و همبستگی مردم مواجه شده و تمامی محاسباتش به هم ریخته است. حاضران تأکید کردند که همین اتحاد ملی، کلید نهایی شکست دشمن خواهد بود.