به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سی بی اس نیوز به نقل از اداره پلیس بالتیمور اعلام کرد، شنبه شب و در حادثه تیراندازی در پارک لئون دی در غرب بالتیمور دختری ۱۲ ساله کشته و ۳ نفر دیگر مجروح شدند.

ریچارد وورلی، رئیس پلیس بالتیمور، به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس حوالی ساعت ۶:۱۵ شب به موقعیت پارک اعزام شدند و دو نفر را که در اثر شلیک گلوله زخمی شده بودند یافتند. یکی از آنها زنی بالغ و دیگری دختری ۱۲ ساله بود.

ماموران پلیس به مجروحان در صحنه امداد رسانی کردند و سپس مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. دختر ۱۲ ساله بر اثر جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد. به نقل از پلیس، جراحات وارده به زن بالغ از نوعی نبود که تهدید جانی به همراه داشته باشد و وضعیت او پایدار ثبت شد. در حالیکه ماموران در صحنه حضور داشتند دو مرد بالغ دیگر هم که در اثر تیراندازی مجروح شده بودند، با مراجعه به بیمارستان‌های منطقه تحت مداوا قرار گرفتند. جراحات آنها هم از نوعی نبود که تهدید جانی داشته باشد.

این اتفاق زمانی رخ داد که مردم برای تماشای بازی فوتبال جوانان جمع شده بودند. به گفته وورلی علت حادثه تیراندازی مشاجره بین دو مرد بالغ بود. تحقیقات اولیه حاکی از آن است که مشاجره بر روی مکان پارک ماشین شروع شده بود.