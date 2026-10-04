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معاون حملو نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای کرمان از جابهجایی حدود ۲۴ میلیون تن کالا از مبدأ این استان طی شش ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سهند شفق با اشاره به جابهجایی ۲۳ میلیون و ۹۳۵ هزار تن کالا از مبدأ استان کرمان طی شش ماه گذشته گفت: این میزان کالا در قالب یک میلیون و ۶۷ هزار فقره بارنامه و با فعالیت ۳۱۵ شرکت حملونقل کالا به مقاصد مختلف کشور ارسال شده است.
وی افزود: عمده کالاهای جابهجاشده شامل محصولات معدنی، کشاورزی و صنعتی بوده و استانهای یزد، آذربایجان شرقی، هرمزگان و فارس، از مقاصد اصلی حمل این کالاها بودهاند.
شفق، توسعه خدمات، ارتقای ایمنی، تسهیل فرآیندهای حملونقل و حمایت از فعالان این حوزه را از برنامههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان در بخش حملونقل کالا عنوان کرد.